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Милевский должен банку Ferrari за невыплаченный кредит

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Форвард "Тосно" Артем Милевский до сих пор не выплатил кредит, который взял несколько лет назад в одном из крупнейших банков Украины. Как сообщает sportarena.com, в качестве залога 32-летний украинец указал автомобиль Ferrari, который в итоге разбил. В Голосеевском суде Киева по иску банка вчера должно было пройти четвертое заседание по делу, но футболист на него, как и на предыдущие три, не явился.

Тем не менее, отмечается, что представители банка попросили перенести заседание, так как Милевский начал выплачивать кредит.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/otherside/milevskij-dolzhen-privatbanku-ferrari-za-nevyplachennyj/

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Материалы REN-TV

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