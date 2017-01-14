Милевский должен банку Ferrari за невыплаченный кредит

Форвард "Тосно" Артем Милевский до сих пор не выплатил кредит, который взял несколько лет назад в одном из крупнейших банков Украины. Как сообщает sportarena.com, в качестве залога 32-летний украинец указал автомобиль Ferrari, который в итоге разбил. В Голосеевском суде Киева по иску банка вчера должно было пройти четвертое заседание по делу, но футболист на него, как и на предыдущие три, не явился.

Тем не менее, отмечается, что представители банка попросили перенести заседание, так как Милевский начал выплачивать кредит.