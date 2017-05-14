Михаил Вартапетов: "У Хомухи подозрение на перелом костей голени в нижней трети со смещением отломков"

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, что защитник "Спартака-2" Иван Хомуха находится в больнице и проходит обследование. У футболиста подозрение на перелом костей голени в нижней трети со смещением отломков. Травму игрок получил в концовке матча 37-го тура первенства России в ФНЛ с "Химками" (4:0).

- Хомуха сейчас находится в приемном отделении в больнице, идет обследование, - сказал Вартапетов. - Подозрение на перелом костей голени в нижней трети со смещением отломков. Произошел игровой эпизод. (Сергей АСТАХОВ)