Михаил Семенов: "Неудача преследует "Кубань"

Старший тренер "Кубани" Михаил Семенов, который пришел на пресс-конференцию вместо дисквалифицированного Дана Петреску, после ничьей против "Сокола" (0:0) в матче 12-го тура ФНЛ заявил, что его команда имела много шансов в игре, но не смогла их реализовать. По словам Семенова, у него не может быть претензий к футболистам по самоотдаче, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Протест на судейство? – переспросил Семенов. – Я не могу говорить об этом.



– Как-то особенно готовились к "Соколу"? Что подметили в их игре?



– Они могут играть по-разному: и близко сидят в обороне, и высоко прессингуют. Готовились к обоим вариантам. Считаю, нас какая-то неудача преследует. К ребятам претензий нет, у них была большая самоотдача. Просто не фарт.



– Армаш вышел на нестандартной для себя позиции. Был физически не готов?



– Он был готов, просто играл за сборную, пропустил какое-то время. А Бендзь и Байрыев выглядели неплохо в прошлой игре, потому сделали выбор в их пользу.



– Насколько тщательно футболисты следят за показателями соперников и своими собственными, а также довольны ли они ими?



– Мы разбираем каждую игру соперника и конкретного футболиста. Плюс, конечно, все игроки разбирают свою собственную игру также, у всех есть доступ к инстат.



– Что-то, кроме завершения, вас еще не удовлетворило в игре "Кубани"?



– Тяжело анализировать по горячим следам. Я считаю, было много моментов у чужих ворот. У своих – пропустили контратаку и несколько менее опасных эпизодов, больше ничего не позволили создать сопернику.