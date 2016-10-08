Михаил Семенов: "Матч "Динамо" - "Кубань" был равным, претензий к ребятам нет"

И. о. главного тренера "Кубани" Михаил Семенов после игры 16-го тура ФНЛ против "Динамо" (0:1) отметил, что ничья была бы более справедливым результатом. Отметим, что этот матч стал первым для краснодарцев после увольнения Дана Петреску. После этой игры московская команда укрепилась на первой строчке ФНЛ, тогда как "Кубань" располагается на 14-м месте.

– Сразу после матча тяжело давать оценку игры команды, – сказал Семенов. – Я пока исполняю только обязанности, цели, которые стоят передо мной, не могу комментировать. У нас было три дня подготовиться: желание было огромное, к ребятам претензий нет. Игра-то была равная, просто индивидуальная простая ошибка в обороне привела к единственному голу. В целом, считаю, что ничья была бы более ожидаемым итогом. (Иван ОРЕХОВ)