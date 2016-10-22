Михаил Филиппов: "Хотели отомстить "СКА-Хабаровск" за "Спартак"

Вратарь "Спартака-2" Михаил Филиппов после победы над "СКА-Хабаровск" (2:0) в матче 18-го тура ФНЛ отметил, что его команда была настроена взять реванш за кубковое поражение первой команды. Голкипер также доволен, что команде удалось прервать шестиматчевую безвыигрышную серию.

– Несмотря на уверенный счет 2:0, нельзя сказать, что эта победа далась вашей команде легко. Согласны?

– Это так. Шесть матчей подряд мы не могли выиграть, и это все было тяжело. Мы серьезно настраивались на "СКА-Хабаровск". Он был принципиальным соперником, потому что главной команде не повезло в кубковом матче с ним. Мы хотели отомстить. Наши ребята проявили характер, ведь было действительно психологически тяжеловато. Получилась двойная радость: и прервали неудачную серию, и обыграли обидчика "Спартака".

– Какие выводы сделали, исходя из кубкового поражения первой команды? Как нейтрализовывали соперника?

– Нужно было играть в скоростной футбол, потому что гости прессинговали. Было много борьбы, но мы справились. Контролировали мяч, быстро переходили из обороны в атаку.

– Поможет ли эта победа раскрепоститься, стряхнуть с плеч груз неудач?

– Все равно нам тяжело, потому что опустились на восьмое место. Не знаю, поднимемся ли после этой победы. Команда растеряла много очков. В некоторых матчах мы должны были брать очки, но не удавалось. Надо работать дальше, ведь дальше у нас в соперниках будут сильные команды – "Химки", "Кубань", "Мордовия". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)