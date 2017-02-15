Мелкадзе в компенсированное время принес "Спартаку-2" ничью в матче Кубка ФНЛ

"Спартак-2" сыграл вничью с "Волгарем" (2:2) в матче 2-го тура группового турнира Кубка ФНЛ. Отметим, что к середине второго тайма красно-белые уступали сопернику со счетом 0:2, однако сумели отыграться благодаря голам Артема Самсонова и Георгия Мелкадзе. В составе "Волгаря" на 50-й минуте был удален защитник Сослан Таказов.

Кубок ФНЛ

Группа D

"Волгарь" (Астрахань) – "Спартак-2" (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: Жабкин, 22 – с пенальти (1:0). Калинин, 74 (2:0). Самсонов, 86 – с пенальти (2:1). Мелкадзе, 90+2 (2:2).

Удаление: Таказов (В), 50.

15 февраля. Ларнака. Стадион GSZ (Zenon Stadium).