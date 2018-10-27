Мелихов - о долгах "Томи": "Конкретики никакой. Задолженности большие"

Вратарь "Томи" Александр Мелихов рассказал о финансовом состоянии клуба. По словам голкипера, у томичей большие долги. После 18 туров команда делит лидерство в Олимп-ФНЛ с "Тамбовом".

– Проблемы начались года два с половиной назад, когда я еще в молодежном первенстве играл, - сказал Мелихов. - Зимой, уже после первого круга, полкоманды ушло, и заявили молодежь.

Сдвиги? Разговоры ведутся, но конкретики пока никакой. Задолженности у клуба большие.

– На что сейчас живете? Родители помогают финансово?

– Нет, остались еще некоторые сбережения. Пока хватает, но всему есть предел. Надеюсь, в скором времени разрулят ситуацию. (Константин Колмаков)

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