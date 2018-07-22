Матч "Зенит-2" - "Чертаново" собрал в 46 раз меньше зрителей, чем "Ротор" - "Луч"

Матчи 2-го тура первенства ФНЛ вызвали большой ажиотаж в городах, принимавших чемпионат мира-2018. На игре "Нижний Новгород" - "Тюмень" (2:1) присутствовало 18 тысяч зрителей. Матч "Балтика" - "Тамбов" (1:2) собрал 10 456 болельщиков. Абсолютный рекорд был установлен на игре "Ротор" - "Луч" (1:0). Встречу на "Волгоград Арене" посетило 30 611 зрителей.

Таким образом, три игры на стадионах чемпионата мира-2018 собрали в общей сложности 59 067 болельщиков.

Шесть оставшихся матчей игрового дня в общей сложности собрали 11 470 фанатов. Больше всего пришло на матч "Армавир" - "Мордовия" (0:1) - 3557 человек. Наименьший интерес вызвала встреча "Зенит-2" - "Чертаново" (1:2). По официальным данным ее посетило всего 662 человека, в 46 раз меньше, чем на игре "Ротора".

Еще один матч - "Спартак-2" - "Авангард" - состоится завтра.