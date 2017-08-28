Матч продолжительностью в сутки пройдет в Калининграде в день жеребьевки ЧМ-2018

Матч продолжительностью в сутки пройдет в Калининграде в день жеребьевки финального турнира чемпионата мира 2018 года. Жеребьевка пройдет 1 декабря в Кремле. Встреча пройдет на стадионе "Балтики".

- Болельщики смогут посмотреть жеребьевку на большом экране стадиона "Балтика", а параллельно на поле будет проходить 24-часовой матч по стандартным правилам - 11 на 11, - цитирует ТАСС министра по туризму Калининградской области Андрея Ермака. - Одна команда будет называться "Балтика", другая - "Калининград-2018", уже зарегистрировалось по 300 человек в каждой команде. Например, команда ФСБ будет играть с командой таможни, команда борцов будет играть с командой ММА. Команды постоянно будут меняться, счет суммироваться, мой прогноз - 180:160.

Первый круг первенства Футбольной национальной лиги, где играет "Балтика", уже закончится, и нам разрешили делать с полем все, что угодно. Понятно, что за сутки мы "убьем" газон, его все равно потом будут менять.