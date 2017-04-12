Матч открытия на стадионе "Динамо" планируется провести после ЧМ-2018

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил, что матч открытия на стадионе "Динамо", скорее всего, состоится после чемпионата мира-2018. Арена реконструируется с 2008 года. Ранее планировалось провести матч открытия 22 октября, в день рождения прославленного голкипера бело-голубых Льва Яшина.

- Мы встречались с Андреем Костиным и Сергеем Собяниным, и на встрече окончательно утвердили сроки: тестовый матч пройдет в день рождения Льва Яшина 22 октября, а сдадим объект весной 2018 года, то есть до чемпионата мира. При этом с большой долей вероятности матч открытия стадиона мы проведем уже после чемпионата мира, - цитирует ТАСС Перегудова.