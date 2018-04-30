09:35 | Футбол — ФНЛ

Матч "Олимпиец" – "Ротор-Волгоград" стал самым посещаемым в истории ФНЛ


Матч "Олимпиец""Ротор-Волгоград" (1:0) в рамках 35-го тура ФНЛ стал самым посещаемым в истории лиги, собрав 26 тысяч болельщиков на арене в Нижнем Новгороде. Как сообщает официальный сайт турнира, ранее самая большая аудитория была зафиксирована в 2011 году на матче "Урал""Химки" (5:2) во время открытия после реконструкции стадиона "Центральный" (25500).

На третьем месте находится встреча "Алания""Мордовия" (4:0) сезона-2011/12, которую на трибунах во Владикавказе посмотрели 25 тысяч зрителей.

 

Дополнительная информация

http://www.1fnl.ru/news/7355

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