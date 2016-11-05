Матч между "Лучом-Энергией" и "Кубанью" отложен на 3 часа из-за снегопада

Начало матча 20-го тура первенства ФНЛ между "Лучом-Энергией" и "Кубанью" отложено на 3 часа из-за снегопада во Владивостоке, сообщает пресс-служба краснодарского клуба. Начало встречи было запланировано на 9.00 по московскому времени, однако в связи с не прекращавшимся всю ночь снегопадом было принято решение о переносе матча на 12.00.

"Сейчас все силы брошены на расчистку натурального поля местного стадиона "Динамо". Администрация арены и футбольного клуба "Луч-Энергия" рассчитывают завершить ее до полудня по московскому времени (19.00 по местному), после чего главный арбитр и делегат матча должны будут принять решение о пригодности газона для проведения игры", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

"Кубань" уже оказывались в подобной ситуации в 2010 году, когда из-за выпавшего снега во Владивостоке игра оказалась под угрозой срыва. Однако 6 лет назад снег был убран вовремя и встреча началась в положенное время.

После 19 туров первенства ФНЛ "Кубань" с 23 очками занимает 13-е место в ФНЛ, "Луч-Энергия" опережает краснодарцев по дополнительным показателям и находится на 11-й строчке.