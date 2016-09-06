Матч "Химки" – "Динамо" перенесен на более поздний срок из-за выборов, "Кубань" и "Енисей" сыграют 1 октября

Изменены даты проведения двух матчей первенства России, информирует официальный сайт ФНЛ. Поскольку оба стадиона города Химки ("Родина" и "Арена Химки") будут задействованы при подготовке и проведении выборов в Государственную думу РФ и Московскую областную думу, в соответствии со статьей 5 Регламента турнира, встреча 13-го тура "Химки" – "Динамо" перенесена на более поздний срок. О точной дате и времени проведения встречи будет сообщено дополнительно.

Также перенесен матч 15-го тура "Кубань" – "Енисей", который состоится в субботу 1 октября, а не днем позже, как все остальные матчи тура. Это связано с тем, что на 2 октября назначен матч 9-го тура премьер-лиги "Краснодар" – "Рубин", который также должен пройти на стадионе "Кубань" в Краснодаре.