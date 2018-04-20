Матч 37-го тура ФНЛ "Авангард" - "Оренбург" перенесен на 5 мая

Матч 37-го тура ФНЛ между "Авангардом" и "Оренбургом" перенесен с 6 на 5 мая по просьбе курского клуба. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"В связи с участием "Авангарда" в финале Кубка России (где он сыграет с "Тосно". – Прим. "СЭ"), который состоится 9 мая в Волгограде, а также соответствующим обращением курского клуба, матч 37-го тура ФНЛ между курской командой и "Оренбургом" перенесен на 5 мая. Остальные матчи 37-го тура пройдут 6 мая", – говорится в сообщении пресс-службы.

"Авангард" занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 40 очков. "Оренбург" идет вторым в зачете, набрав 71 очко. Лидирует - "Енисей" (71).