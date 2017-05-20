Марат Мустафин: "Не совсем хороший день для "Мордовии", но жизнь продолжается"

Старший тренер "Мордовии" Марат Мустафин после матча 38-го тура ФНЛ против "Луча-Энергии" (1:1) отметил, что игроки понимали "степень ответственности перед республикой и клубом". В связи с ничейным результатом оба клуба покинули ФНЛ.

– Игра получилась интересной, но нам дивидендов это не прибавило, – сказал Мустафин. – Ничья нас не устраивала, не смогли взломать массированную оборону соперника, хотя были моменты и подходы, но что-либо сделать, когда у соперника такой "автобус", было сложно.

Ребята понимали степень ответственности перед республикой, клубом, но, к сожалению, не хватило немного человеческих ресурсов. Было тяжело. Я работаю в клубе на протяжении 17 лет, и это самый сложный сезон. Сегодня не совсем хороший день, но жизнь продолжается. Сейчас нужно отдохнуть.

Представление о своей судьбе и судьбе команды? На данный момент, нет. Нужно отдохнуть и набраться сил.