Марат Мустафин: "Мордовия" второй раз кряду проигрывает на последних секундах"

Старший тренер "Мордовии" Марат Мустафин после матча 32-го тура ФНЛ против "Енисея" (1:2) отметил, что на ход встречи повлияло удаление нападающего команды Павла Игнатовича. Специалист подчеркнул, что голы в ворота "Мордовии" от бывших игроков клуба не могут нести в себе обиду.

– Второй матч подряд проигрываем на последних секундах, – цитирует пресс-служба ФНЛ Мустафина. – Но все равно считаю, что провели очень качественный первый тайм, владели преимуществом, создавали моменты. Даже пропустив гол, сумели собраться и играть в свою силу.

Но, к сожалению, во втором тайме ничем не мотивированное удаление перевернуло всю игру, пришлось обороняться.

– Насколько серьезно повреждение Кренделева?

– Первоначальный диагноз – дернул икроножную мышцу. Более подробно станет ясно после обследования завтра.

– Будут ли применены санкции к удаленному Игнатовичу?

– У нас будет разбор игры. Давать комментариев по горячим следам не хочется. В любом случае это ЧП, на которое надо реагировать. Павел подвел команду. Тяжело было с "Енисеем" вдесятером играть так долго. Но по самоотдаче и по содержанию, еще раз повторюсь, до удаления мы играли качественно.

Ничего не потеряно. Самые важные игры с прямыми конкурентами у нас впереди.

– Делает ли сегодняшнее поражение более обидным тот факт, что у "Енисея" забивали бывшие футболисты "Мордовии"?

– Часто бывает, что футболисты забивают голы своим бывшим командам, проводят матчи с ними на высоком уровне. Никакой обиды здесь быть не может. Это игра, люди делают свою работу. Мы знали, что Самодин и Саркисов – классные футболисты. В сегодняшней игре они это еще раз доказали.