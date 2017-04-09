Марат Мустафин: "Мордовии" помог быстрый гол в матче с "Шинником"

Старший тренер "Мордовии" Марат Мустафин после матча 30-го тура ФНЛ против "Шинника" (1:0) отметил силу соперника. Специалист подчеркнул, что команда не использовала заметное количество своих моментов.

– Получилась тяжелая игра, но ребята молодцы и справились с теми задачами, которые мы перед ними поставили, – цитирует пресс-служба ФНЛ Мустафина. – Соперник – очень организованная команда и в матче с ней важно выигрывать единоборства и подборы. Помог быстрый гол. Дальше сыграли дисциплинированно. Хорошо, что не пропустили, но и не реализовали свои моменты.