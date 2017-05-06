Марат Мустафин: "Футболистам "Мордовии" не платят зарплату с февраля, но никто не поднимает эту тему, все играют"

Старший тренер "Мордовии" Марат Мустафин после матча 35-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (1:3) отметил, что питерцы победили заслуженно. Специалист подчеркнул, что его подопечные всегда выкладываются на поле.

– "Зенит-2" заслуженно победил, у молодых ребят был хороший настрой, – цитирует пресс-служба ФНЛ Мустафина. – Да, мы проиграли, у нас будет разбор игры, но в этой весенней части ребята стараются изо всех сил. У нас всего два номинальных нападающих, Алхазов только набрал форму и вновь получил травму. Говорят, что наша команда не бьется. Но я могу сказать, что мои ребята борются, выкладываются по полной.

Футболисты последнюю зарплату получали за февраль – никто из них не поднимал эту тему в СМИ, все играют. Мы набрали весь состав перед сезоном, так что нам трудно полностью сыграться. Уберите у команды РФПЛ 20 игроков – у них тоже будут проблемы. Осталось три тура, и мы будем играть только на победу.