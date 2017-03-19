Марат Мустафин: "Алхазов в сознании, все нормально"

Старший тренер "Мордовии" Марат Мустафин после поражения от "Кубани" (0:2) в матче 27-го тура ФНЛ заявил, что на результате встречи сказалась молодость игроков его команды, которые не выдержали натиска хозяев. Также Мустафин отметил, что нападающий Александр Алхазов, получивший сильную травму во втором тайме, находится в больнице, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Проиграли первые 15 минут, – отметил Мустафин. – Несколько опустились в оборону и на флангах наши крайние защитники, не разобрались с оппонентами. В итоге пропустили гол. Второй мяч – это пенальти. Эпизод не обязательный, наш игрок не должен был фолить. Потом выправили игру, создали свои моменты, во втором тайме полностью контролировали игру, имели подходы к воротам соперника. Непонятно решение судьи, когда мяч летит в створ ворот, а футболист "Кубани" играет рукой. Но в итоге – досадное поражение.



– Что с Алхазовым, которого увезла скорая помощь?



– Он сейчас в больнице. Я узнал, что он в сознании, все нормально.



– Не ожидали, что "Кубань" так активно начнет игру?



– Мы ожидали, готовились к этому, но футболисты молоды, не всегда выдерживают напряжение, атаки. В итоге допускают такие нелепые ошибки, что приводит ко взятию ворот.