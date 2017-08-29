Маминов возглавил "Тюмень"

Как и сообщал "СЭ", Владимир Маминов стал главным тренером "Тюмени", информирует официальный сайт клуба. Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Маминов приступит к своим обязанностям с 30 августа. В тренерском штабе продолжат работать Евгений Маслов и Виктор Тренев. Дебютная игра Маминова в тюменской команде состоится 2 сентября, в матче 11-го тура ФНЛ клуб примет "Химки".

Предыдущим местом работы специалиста был "Солярис", который он покинул в мае 2017 года.

Напомним, в начале августа пост главного тренера сибиряков покинул Александр Ивченко. После 10-го тура ФНЛ тюменская команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице с семью очками.