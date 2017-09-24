Максим Семакин: "На "Крылья" у "Енисея" настрой серьезный"

Полузащитник "Енисея" Максим Семакин выразил мнение, что его команду ожидает непростая игра в рамках 15-го тура ФНЛ против "Крыльев Советов". Команды занимают два первых места в таблице, на счету обеих по 34 очка.

- Предстоит трудный матч с хорошим соперником, - цитирует официальный Твиттер "Енисея" Семакина. - На "Крылья" настрой серьезный, как и на любого другого соперника. Мы будем играть в свой футбол, который нам приносит результат.

Игра "Енисей" - "Крылья Советов" состоится сегодня, начало - в 13.00 по московскому времени.