Максим Руднев: "Благодарен Аленичеву за доверие"

Нападающий "Енисея" Максим Руднев признал, что испытал запредельные эмоции после своего дубля в ворота "Спартака-2" (2:1) в 6-м туре ФНЛ. Также он поблагодарил главного тренера Дмитрия Аленичева за доверие.

– Матч получился очень тяжелым. "Спартак-2" владел преимуществом, но мы воспользовались своими моментами в контратаках и смогли победить, – сказал Руднев. – Первый гол получился трудовой – поборолся до конца, пробил, забил. Во втором мяче была удача – забил плечом. Эмоции были запредельные, для меня такая игра много что значит – впервые вышел в стартовом составе, и удалось забить! Благодарен Дмитрию Анатольевичу за доверие, думаю, я его не подвел!

– Как команда поздравила после матча?

– Андрей Козлов рассказал, что весь первый тайм меня на скамейке материли, видимо, это помогло (улыбается). Кроме того, он спросил, когда будет "простава" (смеется). (Дмитрий УСКОВ)