Магомед Адиев стал главным тренером "Анжи"

Новым главным тренером "Анжи" назначен Магомед Адиев, контракт с ним подписан на два года.

"Анжи" по итогам сезона-2017/18 покинул российскую премьер-лигу, уступив в стыковых матчах "Енисею" по сумме двух встреч. Адиев ранее работал в тренерском штабе "Ахмата", а в качестве футболиста выступал за махачкалинцев в 1996-1998 и 2000-2002 годах.

– Главным тренером "Анжи" будет Магомед Адиев, контракт с ним подписан на два года, – цитирует "РИА Новости" президента "Анжи" Османа Кадиева. – Он неплохо себя зарекомендовал. Рассматривали кандидатуры Кахабера Цхададзе, сильного украинского тренера, но решили остановиться на российском специалисте. Магомед играл за "Спартак", "Анжи", ЦСКА, надеюсь, он справится.

Задачи на новый сезон – выигрывать каждый матч. Главное – вернуться в премьер-лигу. Костяк команды сохранится.