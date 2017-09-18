"Лучу-Энергии" запрещено заявлять новичков из-за долгов перед восемью игроками

Палата по разрешению споров РФС запретила "Лучу-Энергии" регистрировать новичков из-за долгов перед футболистами, сообщает официальный сайт союза. Клуб должен погасить задолженности перед Михаилом Поповым, Юрием Петраковым, Антоном Пискуновым, Адрианом Кашкавалой, Ильей Гавриловым, Юрием Колымыцем, Иваном Столбовым и Андрееем Семеновым.

Кроме того, "Кубань" оштрафована из-за невыплаченных долгов перед Арсеном Хубуловым и Евгением Помазаном.

Во второй половине прошлого сезона "Луч" испытывал серьезные финансовые проблемы из-за потери титульного спонсора. Дело даже доходило до бойкота тренировок.

В текущем сезоне "Луч-Энергия" занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.