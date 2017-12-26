16:49 | Футбол — ФНЛ

Лучший бомбардир "Енисея" показал, как можно расчищать каток


Лидер атак "Енисея"  Андрей Козлов дал мастер-класс, что делать, если хочется покататься на коньках, а каток сильно замело снегом. Форвард сперва почистил каток трактором, а потом взял лопату и вырыл на льду слово "Енисей".

"Енисей" ушел на зимний перерыв на первом месте в таблице, а Козлов - лидером гонки бомбардиров.

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