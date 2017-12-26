Лучший бомбардир "Енисея" показал, как можно расчищать каток

Лидер атак "Енисея" Андрей Козлов дал мастер-класс, что делать, если хочется покататься на коньках, а каток сильно замело снегом. Форвард сперва почистил каток трактором, а потом взял лопату и вырыл на льду слово "Енисей".

"Енисей" ушел на зимний перерыв на первом месте в таблице, а Козлов - лидером гонки бомбардиров.