Лучший бомбардир "Енисея" показал, как можно расчищать каток

Лидер атак "Енисея" Андрей Козлов дал мастер-класс, что делать, если хочется покататься на коньках, а каток сильно замело снегом. Форвард сперва почистил каток трактором, а потом взял лопату и вырыл на льду слово "Енисей".
"Енисей" ушел на зимний перерыв на первом месте в таблице, а Козлов - лидером гонки бомбардиров.
Зима – это снег, праздники и, конечно, каток, на который все бегут в свободное время поиграть в хоккей или просто покататься на коньках. Если вдруг его замело – печалиться не стоит, всегда есть выход! 😉 pic.twitter.com/u2qOjBKMPE– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 25 декабря 2017 г.