15:42 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Луч" заплатит игрокам зарплату за один месяц до конца недели

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Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в "Луче-Энергии". Ранее сообщалось, что футболисты клуба  не тренируются уже три дня на сборе в Турции из-за невыплаты задолженностей по заработной плате.

- Сегодня-завтра поступят первые средства. Начнем потихоньку гасить долги, - сказал Кузнецов.

- За сколько месяцев погасите долг?

- Предварительно за один. Думаю, до конца этой недели начнутся выплаты. Делаем все возможное.

- А остальные деньги?

- Я директор департамента физической культуры края. Пока могу говорить о том, что есть. Действую в рамках своих полномочий.

- Не опасаетесь, что игроков не удовлетворит то, что долги погасят пока всего лишь за месяц?

- Есть руководство команды. Надеюсь, они тоже повлияют на футболистов. Я прекрасно понимаю настроения игроков. Но, поверьте, мы делаем все от себя зависящее.

- У "Луча" по-прежнему нет спонсора?

- Поиски продолжаются.

- Кто выделяет тогда деньги на погашение задолженности за месяц?

- Это средства из регионального бюджета.

- "Луч" сыграет с "Енисеем" 8 марта в Красноярске?

- Я на это надеюсь. Очень хотим сохранить команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Игорь Ефремов: "Есть опасения, что "Луч-Энергия" не сыграет с "Енисеем" //
Алексей Ребко: "Мы не тренируемся уже третий день: кто-то гуляет, кто-то в баскетбол играет"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Константин Срулевич Наумов

> баламошка: Игроки Луча поиграют месяц, потом опять пить начнут. ///// Странные вещи Вы говорите, наговариваете - по всей стране люди пьют сразу же после получки, всё пропивают, а потом уже перезанимают деньги на хлеб в микрофинансовых организациях под скромные 2% в день - и вся Россия так живёт. А игроки Луча что, особенные что ли, месяц после зарплаты не пьют - это как вообще возможно? Тут скорее наоборот - им НЕ дают зарплату, так как боятся, что парни сорвутся посередине сезона. Так сказать, руководство клуба не платит зарплату исключительно по причине заботы о здоровье своих подопечных.

16:06

баламошка

Константин Срулевич Наумов АвтоВАЗ мог бы выступить спонсором, может это как-то поднимет его популярность на Дальнем Востоке.//////////////////Да, там сразу все пересядут с "японцев" на копейки.

16:04

Константин Срулевич Наумов

Луч по сути реально нужен только для одного - чтобы протаскивать его в Лигу Европы и тем самым разорять бездуховных буржуев на авиаперелёты, так сказать, издеваться над ними. АвтоВАЗ мог бы выступить спонсором, может это как-то поднимет его популярность на Дальнем Востоке.

16:01

баламошка

Игроки Луча поиграют месяц, потом опять пить начнут. Долг опять полугодовой станет. Руководство Луча опять выплатит зарплату за месяц. И так по кругу. Вывод один - руководство Луча желает споить футболистов!

15:55

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