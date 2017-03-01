"Луч" заплатит игрокам зарплату за один месяц до конца недели

Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в "Луче-Энергии". Ранее сообщалось, что футболисты клуба не тренируются уже три дня на сборе в Турции из-за невыплаты задолженностей по заработной плате.
- Сегодня-завтра поступят первые средства. Начнем потихоньку гасить долги, - сказал Кузнецов.
- За сколько месяцев погасите долг?
- Предварительно за один. Думаю, до конца этой недели начнутся выплаты. Делаем все возможное.
- А остальные деньги?
- Я директор департамента физической культуры края. Пока могу говорить о том, что есть. Действую в рамках своих полномочий.
- Не опасаетесь, что игроков не удовлетворит то, что долги погасят пока всего лишь за месяц?
- Есть руководство команды. Надеюсь, они тоже повлияют на футболистов. Я прекрасно понимаю настроения игроков. Но, поверьте, мы делаем все от себя зависящее.
- У "Луча" по-прежнему нет спонсора?
- Поиски продолжаются.
- Кто выделяет тогда деньги на погашение задолженности за месяц?
- Это средства из регионального бюджета.
- "Луч" сыграет с "Енисеем" 8 марта в Красноярске?
- Я на это надеюсь. Очень хотим сохранить команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Игорь Ефремов: "Есть опасения, что "Луч-Энергия" не сыграет с "Енисеем" //
Алексей Ребко: "Мы не тренируемся уже третий день: кто-то гуляет, кто-то в баскетбол играет"
Константин Срулевич Наумов
> баламошка: Игроки Луча поиграют месяц, потом опять пить начнут. ///// Странные вещи Вы говорите, наговариваете - по всей стране люди пьют сразу же после получки, всё пропивают, а потом уже перезанимают деньги на хлеб в микрофинансовых организациях под скромные 2% в день - и вся Россия так живёт. А игроки Луча что, особенные что ли, месяц после зарплаты не пьют - это как вообще возможно? Тут скорее наоборот - им НЕ дают зарплату, так как боятся, что парни сорвутся посередине сезона. Так сказать, руководство клуба не платит зарплату исключительно по причине заботы о здоровье своих подопечных.
16:06
баламошка
Константин Срулевич Наумов АвтоВАЗ мог бы выступить спонсором, может это как-то поднимет его популярность на Дальнем Востоке.//////////////////Да, там сразу все пересядут с "японцев" на копейки.
16:04
Константин Срулевич Наумов
Луч по сути реально нужен только для одного - чтобы протаскивать его в Лигу Европы и тем самым разорять бездуховных буржуев на авиаперелёты, так сказать, издеваться над ними. АвтоВАЗ мог бы выступить спонсором, может это как-то поднимет его популярность на Дальнем Востоке.
16:01
баламошка
Игроки Луча поиграют месяц, потом опять пить начнут. Долг опять полугодовой станет. Руководство Луча опять выплатит зарплату за месяц. И так по кругу. Вывод один - руководство Луча желает споить футболистов!
15:55