"Луч" заплатит игрокам зарплату за один месяц до конца недели

Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в "Луче-Энергии". Ранее сообщалось, что футболисты клуба не тренируются уже три дня на сборе в Турции из-за невыплаты задолженностей по заработной плате.

- Сегодня-завтра поступят первые средства. Начнем потихоньку гасить долги, - сказал Кузнецов.

- За сколько месяцев погасите долг?

- Предварительно за один. Думаю, до конца этой недели начнутся выплаты. Делаем все возможное.

- А остальные деньги?

- Я директор департамента физической культуры края. Пока могу говорить о том, что есть. Действую в рамках своих полномочий.

- Не опасаетесь, что игроков не удовлетворит то, что долги погасят пока всего лишь за месяц?

- Есть руководство команды. Надеюсь, они тоже повлияют на футболистов. Я прекрасно понимаю настроения игроков. Но, поверьте, мы делаем все от себя зависящее.

- У "Луча" по-прежнему нет спонсора?

- Поиски продолжаются.

- Кто выделяет тогда деньги на погашение задолженности за месяц?

- Это средства из регионального бюджета.

- "Луч" сыграет с "Енисеем" 8 марта в Красноярске?

- Я на это надеюсь. Очень хотим сохранить команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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