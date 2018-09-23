"Луч" с минимальным счетом выиграл у "Сибири"

"Луч" переиграл "Сибирь" в матче 13-го тура ОЛИМП-ФНЛ - 1:0. Единственный гол встречи забил Станислав Прокофьев.

"Луч" с 14-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице, "Сибирь" - с 10-ю очками на 17-й строчке.

Олимп - ФНЛ

13-й тур

"Луч" (Владивосток) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:0 (0:0)

Гол: Прокофьев, 77.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Степанец, Марущак, Царикаев, Суслов, Павленко (Носов, 46), Замалиев, Дзахов (Пономаренко, 83), Часовских, Хлебородов (Прокофьев, 46), Визнович (Калугин, 65).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Аравин, Макаренко, Смирнов, Кушнирук, Беляев (Дудолев, 76), Галыш, Азаров, Парфинович, Васильев (Киреенко, 82), Житнев (Коржунов, 31).

Предупреждения: Марущак, 17. Степанец, 39. Беляев, 64. Азаров, 90+1.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

23 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо". 850 зрителей.

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