"Луч" получил первый транш на зарплату

"Луч-Энергия" получил первую субсидию из регионального бюджета на погашение долгов, сообщает официальный сайт администрации Приморского края. По словам директора департамента физкультуры и спорта региона Жана Кузнецова, игроки в плановом режиме готовятся к возобновлению сезона.

- Вопрос по заработной плате решается, на счет клуба переведен первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с "Енисеем", – отметил Жан Кузнецов и добавил, что в 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование приморского клуба. Как и в прошлом году, оно составит 150 миллионов рублей.

Накануне в интервью "СЭ" Жан Кузнецов сообщил, что будет погашен долг по зарплате за один месяц. Футболист "Луча-Энергии" Алексей Ребко заявил, что команда находится на сборах в Турции, но бойкотирует тренировки.