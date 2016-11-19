"Луч" победил "Шинник" после акции протеста

"Луч-Энергия" обыграл "Шинник" в матче 23-го тура первенства России в ФНЛ - 1:0. Единственный мяч провел Иван Столбовой на 10-й минуте. Игра началась с 20-минутным опозданием - футболисты владивостокцев задержались с выходом на поле в знак протеста против долгов по зарплате.

Первенство России

ФНЛ

23-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Шинник" (Ярославль) - 1:0 (1:0)

Гол: Столбовой, 10.

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Грицаенко, Пискунов, Голубев, Носов (Пономаренко, 55), Гриднев, Машнев (Кашкавал, 90), Килин (Белоногов, 85), Ребко, Столбовой.

"Шинник": Яшин, Ятченко (Цховребов, 85), Гоцук, Евсеев, Царикаев (Мугинов, 80), Чистяков, Сиротов, Нетфуллин (Подоляк, 68), Султонов (Ослоновский, 76), Земсков, Низамутдинов.

Предупреждение: Нетфуллин, 19.

Судья: Арсланбеков (Москва).