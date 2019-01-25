"Луч" планирует доиграть сезон молодежным составом

Руководство "Луча" планирует выступать во второй части сезона Олимп-ФНЛ молодежным составом, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Действующим игрокам будет предложено бесплатно перейти в другие клубы. В конце декабря стало известно, что руководство не выплачивает зарплату игрокам, из-за этого футболисты зимой могут покинуть клуб бесплатно. В середине января источник сообщил, что долги клуба составляют более 200 миллионов рублей, и есть вероятность, что "Луч" объявят банкротом.

"Руководство клуба планирует доиграть сезон молодежью, а футболистам, которые находятся в клубе на данный момент, предложено уходить бесплатно в другие клубы или просто тренироваться", - заявил источник.

На данный момент на контракте с "Лучом" находятся 20 человек.