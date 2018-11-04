"Луч" обыграл "Ротор", "СКА-Хабаровск" и "Краснодар-2" сыграли вничью

Завершились два стартовых матча 20-го тура Олимп-ФНЛ.

"Луч" дома обыграл "Ротор" - 1:0. Единственный мяч на 31-й минуте забил Наиль Замалиев. Команда из Приморья набрала 25 очков и занимает 12-е место. Волгоградцы на 14-м месте - 24 очка.

"СКА-Хабаровск" и "Краснодар-2" сыграли вничью - 2:2. У хозяев забивали Максим Казанков и Олег Алейник, у гостей - Евгений Назаров и Иван Таранов.

Клуб из Хабаровска набрал 26 очков и занимает десятое место. У второй команды "Краснодара" 32 очка и шестая позиция.

Олимп-ФНЛ

20-й тур

"Луч" (Владивосток) - "Ротор" (Волгоград) - 1:0 (1:0)

Гол: Замалиев, 31 - с пенальти.

"Луч": Котляров, Царикаев, Суслов, Патрашко, Степанец, Замалиев, Машнев (Пономаренко, 76), Носов (Д.Калугин, 66), Визнович (Павленко, 81), Часовских (Гордиенко, 19), Хлебородов.

"Ротор": Лобанцев, Васильев, Карпов, Бугаев (Коротаев, 46), Пискунов, Лобкарев, Самсонов (Николаев, 83), Попов, Воробьев (Мязин, 46), Якуба, Муллин (Абдулавов, 73).

Предупреждения: Пискунов, 12. Визнович, 16. Самсонов, 21. Царикаев, 22. Бугаев, 30. Д.Калугин, 69.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

4 ноября. Владивосток. Стадион "Динамо".

"СКА-Хабаровск" - "Краснодар-2" - 2:2 (1:1)

Голы: Казанков, 25 (1:0). Назаров, 34 (1:1). Алейник, 50 (2:1). Таранов, 56 (2:2).

"СКА-Хабаровск": Соромытько, Гарбуз, Ненахов, Приндета, Хомуха, Алейник (Дедечко, 68), Кабутов, Квеквескири, Казанков, Карасев, Кабаев (Секульски, 59).

"Краснодар-2": Адамов, Назаров (Уткин, 58), Парадин (Татаев, 73), Голубев, Таранов, Ивашин, Мартынов, Мацукатов (Текучев, 82), Григорян, Халназаров (Катрич, 68), Онугха.

Предупреждения: Голубев, 61. Катрич, 82. Казанков, 84. Мартынов, 89.

Судья: Чебан (Москва).

4 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.