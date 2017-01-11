10:16 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Луч-Энергия" ждет средства от администрации Приморского края для поездки на сбор в Турцию

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"Луч-Энергия" должен отправиться на сбор в Турцию для подготовки ко второй части сезона 22 января. Клуб испытывает проблемы с финансированием, поэтому ждет транш от администрации Приморского края, чтобы поехать на сборы. Примечателен тот факт, что изначально команда должна была отправиться в Турцию 11 января. 

– В планах отправиться в Турцию 22 января, - цитирует primamedia.ru представителя пресс-службы клуба. - Сейчас ждем, когда на счета клуба поступят бюджетные средства от администрации Приморского края. Транш от них ожидаем в ближайшее время.

Дополнительная информация

http://primamedia.ru/news/561622/

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