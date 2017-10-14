"Луч-Энергия" выиграл у "Авангарда"

"Луч-Энергия" в гостях переиграл "Авангард" в матче 18-го тура первенства ФНЛ - 2:1. После этой игры "тигры" занимают 17-е место, хозяева - 13-е.
Чемпионат России
ФНЛ
18-й тур
"Авангард" (Курск) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 1:2 (0:1)
Голы: Гордиенко, 4 (0:1). Носов, 47 (0:2). А.Войнов, 85 (1:2).
"Авангард": Саутин, Концедалов, Багаев, А.Войнов, Дашаев, Д.Войнов (Митасов, 52), Альшин (Синяев, 73), Коробов, Нетфуллин, Болов (Аппаев, 56), Федчук (Гурфов, 50).
"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Стешин, Насадюк, Празновски, Пономаренко, Носов (Тихий, 74), Килин (Машнев, 78), Фомин, Гелоян (Мязин, 89), Гордиенко (Маляка, 67).
Предупреждения: Фомин, 7. Котляров, 25. Федчук, 26. Гелоян, 33. Д.Войнов, 38. Мязин, 90+4.
Судья: Турбин (Дмитров).
14 октября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".