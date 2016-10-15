"Луч-Энергия" впервые с 2011 года обыграл "СКА-Хабаровск" на выезде

"Луч-Энергия" в матче 17-го тура ФНЛ обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Руслан Гордиенко.

Отметим, что владивостокский клуб не мог выиграть в Хабаровске с 2011 года, когда разгромил "СКА" (5:0). С тех пор прошло три встречи. "Луч-Энергия" одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

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17-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 0:1 (0:0)

Гол: Гордиенко, 86 (0:1).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Иванов, Микуцкис, Кацаев, Дедечко, Черевко, Карасев (Калинский, 77), Казанков (Никифоров, 46), Лескано (Корян, 61), Булия (Кобялко, 61).

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Кашкавал (Пономаренко, 46), Грицаенко, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Носов (Гордиенко, 73), Ребко (Машнев, 58), Килин (Минич, 88), Михалев.

Предупреждения: Черевко, 32. Кашкавал, 40. Попов, 90+1. Кацаев, 90+1.

Судья: ШПИЛЕВ (Белгород).

15 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.