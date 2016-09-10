"Луч-Энергия" в гостях обыграла "Спартак" из Нальчика

"Луч-Энергия" в матче 12-го тура первенства ФНЛ в гостях победила "Спартак" из Нальчика. Единственный гол на 32-й минуте встречи забил нападающий Илья Михалев.

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ФНЛ

12-й тур

"Спартак" (Нальчик) – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 0:1 (0:1)

Гол: Михалев, 32.

"Спартак" (Нальчик): Антипов, Кузнецов (Соблиров, 46), Дашаев, Мурачев, Семенов, Войнов (Каркаев, 60), Ахриев, Дроздов (Богатырев, 82), Бажев, Гугуев, Мухаммад (Ахъядов, 46).

"Луч-Энергия" (Владивосток): Гаврилов, Попов, Насадюк, Пискунов, Кашкавал, Коломыц, Грицаенко, Гриднев, Машнев, Михалев (Минич, 83), Гордиенко (Носов, 71).

Предупреждения: Гриднев, 12. Мурачев, 30. Дашаев, 55. Гордиенко, 58. Носов, 85. Насадюк, 90+1. Антипов, 90+1.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

10 сентября. Нальчик. Стадион "Спартак".