"Луч-Энергия" уступил "Соколу", "СКА-Хабаровск" обыграл "Сибирь"

В матче 22-го тура первенства ФНЛ "Луч-Энергия" дома не смог одержать победу над "Соколом" – 0:3. В другой встрече "СКА-Хабаровск" обыграл "Сибирь" – 2:0. Отметим, что на 62-й минуте игры новосибирцы остались в меньшинстве. Полузащитник Гуджа Рухаиа получил вторую желтую карточку за грубость.

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22-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Сокол" (Саратов) – 0:3 (0:2)

Голы: Галыш, 2 (0:1). Дудолев, 37 (0:2). Паштов, 90+1 (0).

"Луч-Энергия": Гаврилов, Пискунов, Коломыц (Голубев, 46), Попов, Насадюк, Грицаенко, Гриднев, Пономаренко (Килин, 27), Машнев (Михалев, 40), Носов, Столбовой.

"Сокол": Федоров, Ходырев (Васянович, 69), Семенов, Климов, Пасько, Романенко (Магадиев, 88), Хрущев, Паштов, Плэтикэ, Дудолев (Перченок, 79), Галыш (Домшинский, 83).

Предупреждения: Семенов, 8. Столбовой, 24. Голубев, 47. Паштов, 56. Гриднев, 73. Перченок, 84. Грицаенко, 90+1.

Судья: Сухой (Люберцы).

13 ноября. Владивосток. Стадион "Динамо". 850 зрителей.

"СКА-Хабаровск" - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:0 (0:0)

Голы: Казанков, 47 (1:0). Казанков, 90+2 (2:0).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Иванов, Микуцкис, Эдиев, Удалый, Дедечко (Карасев, 46), Кацаев (Черевко, 71), Друзин, Булия (Никифоров, 37), Лескано (Кобялко, 75), Казанков.

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Магаль, Качан, Макаренко, Кушнирук, Овсепян (Безлихотнов, 69), Рухаиа, Азаров, Коржунов (Беляев, 56), Вотинов.

Предупреждения: Качан, 16. Макаренко, 18. Рухаиа, 31. Друзин, 32. Вотинов, 64. Удаление: Рухаиа (Сибирь), 62 (грубая игра).

Судья: Матюнин (Москва).

13 ноября. Хабаровск. Стадион "им.Ленина".