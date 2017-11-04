"Луч-Энергия" сыграл вничью с "Химками" после акции протеста

"Луч-Энергия" сыграл вничью с "Химками" в матче 21-го тура первенства России в ФНЛ - 1:1. Игра началась с 15-минутной задержкой - игроки владивостокцев устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате.

"Луч" занимает 15-е место в таблице ФНЛ, "Химки" идут на 11-й строчке.

Первенство России

ФНЛ

21-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Химки" - 1:1 (0:0)

Голы: Шумских, 48 (0:1). Тихий, 62 (1:1).

"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Соблиров (Хлебородов, 85), Тихий, Празновски (Насадюк, 68), Пономаренко, Килин (Бажев, 77), Фомин, Гелоян (Мязин, 58), Носов, Гордиенко.

"Химки": Исупов, Лисинков, Заика, Малания, Шумских, Мостовой, Яковлев, Тюнин (Кокоев, 66), Кузьмичев (Пичугин, 69), Радченко, Алиев (Петрусев, 78).

Предупреждения: Тюнин, 21. Гелоян, 37. Килин, 46. Марущак, 56. Шумских, 81. Пономаренко, 88.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

Владивосток. Стадион "Динамо".