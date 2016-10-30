"Луч-Энергия" продлил беспроигрышную серию до трех матчей, сыграв вничью с "Сибирью"

В матче 19-го тура первенства ФНЛ "Сибирь" и "Луч-Энергия" не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 0:0. Клуб из Владивостока продлил беспроигрышную серию, которая насчитывает три игры.

Чемпионат России

ФНЛ

19-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 0:0

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Мищенко, Качан, Магаль (Гладышев, 46), Кушнирук (Выходил, 67), Овсепян (Коржунов, 54), Андреев, Глушков, Азаров (Рухаиа, 46), Вотинов.

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Кашкавал, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Гриднев (Насадюк, 63), Машнев, Ребко (Пономаренко, 80), Столбовой (Килин, 90), Михалев (Носов, 56).

Предупреждения: Ребко, 66. Пискунов, 87. Глушков, 90.

Судья: Панин (Дмитров).

30 октября. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".