"Луч-Энергия" получит 35 миллионов рублей из бюджета Приморского края

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков заявил, что выступающий в ФНЛ клуб "Луч-Энергия" получит дополнительную финансовую поддержку. Из краевого бюджета клубу будет выделено 35 миллионов рублей, пока ведутся поиски титульного спонсора. Заместитель главы региона подчеркнул, что все свои обязательства перед командой Администрация Приморского края выполняет в полной мере.

– Уже в ближайшее время деньги поступят на счет клуба, – приводит официальный сайт администрации Приморского края слова Серебрякова. – Считаю, что вы достойно представляете наш регион в Футбольной национальной лиге. Команда готова дать бой любому противнику и бороться за высокие места в турнирной таблице.