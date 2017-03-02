"Луч-Энергия" получил из краевого бюджета 15 миллионов рублей

"Лучу-Энергии" перечислена субсидия из краевого бюджета, информирует newsvl.ru. Речь идет о сумме в 15 миллионов рублей. На данный момент команда находится в Турции, куда футболисты прилетели на сборы, но из-за задолженностей по зарплатам написали заявление о приостановке трудовой деятельности. Отмечается, что задолженность по зарплатам как персоналу, так и игрокам составляет на данный момент около пяти месяцев.

Накануне в интервью "СЭ" директор департамента физкультуры и спорта региона Жан Кузнецов сообщил, что будет погашен долг по зарплате за один месяц.



