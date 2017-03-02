13:27 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Луч-Энергия" получил из краевого бюджета 15 миллионов рублей

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"Лучу-Энергии" перечислена субсидия из краевого бюджета, информирует newsvl.ru. Речь идет о сумме в 15 миллионов рублей. На данный момент команда находится в Турции, куда футболисты прилетели на сборы, но из-за задолженностей по зарплатам написали заявление о приостановке трудовой деятельности. Отмечается, что задолженность по зарплатам как персоналу, так и игрокам составляет на данный момент около пяти месяцев.

Накануне в интервью "СЭ" директор департамента физкультуры и спорта региона Жан Кузнецов сообщил, что будет погашен долг по зарплате за один месяц.


 

Дополнительная информация

http://www.newsvl.ru/sport/2017/03/02/156985/

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