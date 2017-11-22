14:58 | Футбол — ФНЛ

"Луч-Энергия" обыграл "Тюмень"

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"Луч-Энергия" на своем поле выиграл у "Тюмени" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Это второе подряд поражение для тюменской команды.

На данный момент "Луч-Энергия" идет на 14-м месте в турнирной таблице, а "Тюмень" - на 16-м. 

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25-й тур 

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Тюмень" (Тюмень) - 4:2 (0:2)

Голы: Лешонок, 35 (0:1). Лешонок, 44 (0:2). Фомин, 50 (1:2). Хлебородов, 58 (2:2). Хлебородов, 63 (3:2). Пономаренко, 79 (4:2). 

"Луч-Энергия": Шамов, Тихий, Марущак, Насадюк, Заерко (Хлебородов, 46), Маляка, Гелоян, Фомин (Бажев, 70), Макарчук (Мязин, 46), Пономаренко, Гордиенко (Соблиров, 83).

"Тюмень": Обухов, Гузь, Чудин, Саламатов, Павленко, Лешонок, Шляпкин, Юсупов, Карпов, Чуканов, Ставпец (Богатырев, 71).

Предупреждения: Павленко, 23. Богатырев, 90+3. 

Судья: Фролов (Москва).

22 ноября. Химки. Стадион "Новые Химки".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

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