"Луч-Энергия" обыграл "Тюмень"

"Луч-Энергия" на своем поле выиграл у "Тюмени" в матче 25-го тура первенства ФНЛ. Это второе подряд поражение для тюменской команды.
На данный момент "Луч-Энергия" идет на 14-м месте в турнирной таблице, а "Тюмень" - на 16-м.
Чемпионат России
ФНЛ
25-й тур
"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Тюмень" (Тюмень) - 4:2 (0:2)
Голы: Лешонок, 35 (0:1). Лешонок, 44 (0:2). Фомин, 50 (1:2). Хлебородов, 58 (2:2). Хлебородов, 63 (3:2). Пономаренко, 79 (4:2).
"Луч-Энергия": Шамов, Тихий, Марущак, Насадюк, Заерко (Хлебородов, 46), Маляка, Гелоян, Фомин (Бажев, 70), Макарчук (Мязин, 46), Пономаренко, Гордиенко (Соблиров, 83).
"Тюмень": Обухов, Гузь, Чудин, Саламатов, Павленко, Лешонок, Шляпкин, Юсупов, Карпов, Чуканов, Ставпец (Богатырев, 71).
Предупреждения: Павленко, 23. Богатырев, 90+3.
Судья: Фролов (Москва).
22 ноября. Химки. Стадион "Новые Химки".
otradny
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