"Луч-Энергия" обыграл "Ригу" и вышел в финал Кубка ФНЛ

"Луч-Энергия" победил "Ригу" в полуфинале Кубка ФНЛ. Соперник владивостокцев по финальному матчу определится в завтрашней игре "Шинник" - "Урал".

"Крылья Советов" благодаря победе над "Тамбовом" поборются за пятое место с победителем игры "Ротор-Волгоград" - "Спартак-2".

"Чертаново" взяло верх над "Факелом" во встрече за право участия в матче за 9-е место.

В борьбе за 13-16 места "Мордовия" взяла верх над "Чайкой".

Помимо команд ФНЛ, в турнире принимают участие принимают участие клубы ПФЛ, а также один иностранный (латвийская "Рига") и один представитель РФПЛ ("Урал").

Кубок ФНЛ

1/2 финала

"Рига" (Латвия) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 0:3 (0:1)

Голы: Мязин, 13 (0:1). Маляка, 79 (0:2). Фомин, 90+3 (0:3).

За 5-8 места

"Крылья Советов" (Самара) - "Тамбов" - 2:0 (2:0)

Голы: Бурлак, 12 (1:0). Чочиев, 22 (2:0).

Удаления: Трусевич (Т), 78. Соболев (К), 82.

За 9-12 места

"Факел" (Воронеж) - "Чертаново" (Москва)- 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 6:7

Голы: Осипенко, 29 (1:0). Зиньковский, 55 (1:1).

За 13-16 места

"Чайка" (Песчанокопское) - "Мордовия" (Саранск) - 2:4 (1:2)

Голы: Кренделев, 20 - с пенальти (0:1). Лукьянов, 34 - с пенальти (0:2). Деревягин, 37 - в свои ворота (1:2). Мухаметшин, 47 (1:3). Обозный, 67 (2:3). Маркин, 89 - с пенальти (2:4).