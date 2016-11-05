"Луч-Энергия" обыграл "Кубань" после снегопада во Владивостоке

В матче 20-го тура первенства ФНЛ "Луч-Энергия" дома обыграли "Кубань" со счетом 2:1. Отметим, что встреча была под угрозой срыва из-за снегопада во Владивостоке. Игра началась с 3-часовой задержкой.

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20-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Кубань" (Краснодар) – 2:1 (1:0)

Голы: Зотов, 40 – в свои ворота (1:0). Столбовой, 51 (2:0). Алейник, 81 (2:1).

"Луч-Энергия": Гаврилов, Грицаенко, Кашкавал (Пономаренко, 32), Коломыц, Пискунов, Насадюк, Гриднев, Носов (Килин, 61. Минич, 90+1), Ребко, Машнев, Столбовой (Михалев, 78).

"Кубань": Фролов, Бугаев, Смирнов, Зотов, Бендзь, Гай (Маляров, 64), Хубулов, Якуба, Алейник, Гогниев, Ильин (Обухов, 58).

Предупреждения: Кашкавал, 26. Коломыц, 44. Смирнов, 56. Бендзь, 71. Гаврилов, 90+1.

Судья: Куликов (Саранск).

5 ноября. Владивосток. Стадион "Динамо".