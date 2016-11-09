"Луч-Энергия" обыграл "Факел" в Воронеже

В матче 21-го тура первенства ФНЛ "Луч-Энергия" в гостях обыграл "Факел" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник владивостокского клуба Сергей Пономаренко.

Первенство России

ФНЛ

21-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 0:1 (0:0)

Гол: Пономаренко, 60.

"Факел": Саутин, Багаев, Тихий, Иванов, Шахов, Козлов (Рылов, 70), Трошечкин, Мурнин, Бирюков (Саталкин, 72), Болов, Альшин (Мичуренков, 79).

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов (Голубев, 86), Коломыц, Грицаенко, Насадюк, Пискунов, Гриднев (Килин, 59), Белоногов (Носов, 46), Машнев, Пономаренко, Столбовой (Михалев, 78).

Предупреждения: Насадюк, 9. Тихий, 37. Шахов, 90.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

9 ноября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".