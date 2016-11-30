"Луч-Энергия" не может выплатить зарплату сотрудникам клуба из-за ареста счетов

"Луч-Энергия" получил средства для выплаты части зарплаты сотрудникам и игрокам, однако из-за ареста счетов клуб не может погасить задолженность, утверждает Newsvl. У желто-синих есть деньги на погашение оставшихся 40 процентов задолженности за сентябрь, а также части долгов за октябрь.

После матча 24-го тура первенства ФНЛ с "Тюменью" (1:3) дальневосточники отправились в отпуск. До этого момента футболистам выплатили лишь 60 процентов задолженности за сентябрь. По информации источника, финансовые претензии имеют и другие компании, но, несмотря на это, ранее "Луч" мог выплачивать футболистам заработную плату.

Ужесточение запрета связано с иском заместителя исполнительного директора приморского клуба Андрея Данюкова, который подал заявление в Первореченский суд Владивостока о взыскании долгов по кредитным договорам. Общая сумма исковых требований составляет порядка 12 миллионов рублей.