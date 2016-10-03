13:28 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Луч-Энергия" не исключает вероятность снятия с чемпионата из-за финансовых проблем

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Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков подчеркнул, что клуб может сняться с Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за финансовых проблем. По его словам, руководство надеется, что этого не произойдет. Ранее на погашение задолженностей перед игроками из бюджета Приморского края было перечислено порядка 30 миллионов рублей.

– Ситуация непростая, глобально мало что изменилось, – приводит "Р-Спорт" слова Голубчикова. – Клуб ищет возможности привлечь деньги. Надо как-то доживать до зимы, а потом принимать кардинальное решение. Рассматриваем ли возможность снятия с чемпионата ФНЛ? Надеюсь, этого не случится, но вероятность такая всегда есть.

Долги по зарплате мы погасили, по премиальным – нет. Но зарплата и премии – это лишь часть расходов клуба. Есть еще и перелеты, особенно у нас, и другое. Все непросто. Со стороны краевых властей есть понимание, есть определенные решения, которые, думаю, вскоре будут озвучены.

Исполнительный директор "Луча-Энергии" вызван на заседание КДК по статье "Подделка документов"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161003/1108658152.html

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