"Луч-Энергия" нашел нового титульного спонсора, информирует ТАСС. Ожидается, что на следующей неделе все свои долги по зарплате перед командой будут погашены.

Ранее сообщалось, что "Луч-Энергия" последние два года находится в сложном материальном положении. За это время ФНЛ применяла к клубу из Владивостока санкции из-за долгов перед игроками и персоналом. 7 ноября о приостановлении своего контракта заявил главный тренер "Луча-Энергии" Жовт Хорняк.

Напомним, что в минувшем туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками" (1:1), чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба. Приморцы занимают 19-е место в первенство ФНЛ, набрав 20 очков в 21 матче.