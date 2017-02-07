"Луч-Энергия" намерен бойкотировать второй сбор

Игроки "Луча-Энергии" из-за долгов намерены бойкотировать второй сбор команды, сообщает OneDivision.ru. Футболистам не выплатили заработную плату за 4 месяца, премии за прошлый сезон, а также за первую часть этого. Второй сбор владивостокцев должен пройти с 16 февраля по 6 марта в Турции. Кроме того, до сих пор нет определенности по отъезду игроков домой после окончания первого сбора.

Как сообщает источник в клубе, на данный момент из-за отсутствия финансов, у команды нет необходимых медикаментов и футболистам, получившим травмы, нет возможности сделать обследование и поставить точный диагноз для начала лечения.