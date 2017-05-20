"Луч-Энергия", "Мордовия", "Сокол" и нальчикский "Спартак" вылетели из ФНЛ, "Зенит-2" остался

"Луч-Энергия" и "Мордовия" сыграли вничью в матче заключительного 38-го тура первенства России в ФНЛ. Результат не устроил ни одну из команд - по итогам сезона обе заняли место в зоне вылета. Напомним, что "Мордовия" еще в прошлом сезоне выступала в премьер-лиге.

Также вылетел "Спартак" из Нальчика, проигравший "Кубани" со счетом 0:3. Справедливости ради, у клуба из Кабардино-Балкарии были наименьшие шансы навыживание перед последним туром.

"Зенит-2" от вылета спасся, победив "Сокол" и отправив его в ПФЛ. Помимо четырех указанных клубов, ФНЛ покидает "Нефтехимик", досрочно оформивший вылет.

Еще в одной игре тура "Сибирь" одолела "Спартак-2" и покинула зону вылета. Наконец, от вылета спаслась и "Балтика", победившая "Шинник". На зимний перерыв калининградцы ушли на предпоследнем месте в таблице. Зимой в клубе поменялось руководство и главный тренер. Под руководством Игоря Черевченко "Балтика" одержала 7 побед, сыграла четырежды вничью и потерпела три поражения.

Теоретически в ФНЛ могут остаться все вылетевшие клубы - если команды, финишировавшие выше, снимутся со следующего розыгрыша турнира.

Напомним, что в премьер-лигу выход по итогам сезона оформили московское "Динамо" и "Тосно", а "Енисей" и "СКА-Хабаровск" отправились в стыковые матчи. В сезоне осталось провести две игры - "Химки" - "Тосно" и "Факел" - "Волгарь", однако они не сыграют ключевой роли в распределении мест.

Первенство России

ФНЛ

38-й тур

"Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Нальчик) - 3:0 (2:0)

Голы: Маляров, 4 (1:0). Лобкарев, 16 (2:0). Маляров, 60 (3:0).

"Кубань": Помазан, Марков, Лобкарев (Тюфяков, 81), Байрыев, Бендзь, Бугаев (Пономарев, 71), Маляров, Якуба (Завезен, 65), Алейник (Гай, 65), Коновалов, Гогниев.

"Спартак": Антипов, Мурачев, Тебердиев, Дашаев, Макоев, Богатырев (Мухаммад, 70), Дроздов, Ахриев (Бойчук, 79), Каркаев (Крамаренко, 39), Бажев, Тлупов (Ахъядов, 56).

Предупреждения: Помазан, 73. Мурачев, 80.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

"Сибирь" (Новосибирск) - "Спартак-2" (Москва) - 2:1 (0:1)

Голы: Давыдов, 37 (0:1). Качан, 53 (1:1). Андреев, 80 (2:1).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Качан, Кушнирук, Гладышев, Магаль, Азаров (Андреев, 76), Рухаиа, Чеботару, Вотинов, Беляев (Плопа, 90).

"Спартак-2" (Москва): Филиппов, Кутин, Лихачев, Шанбиев, Макеев (Сокол, 46), Савичев (Руденко, 86), Самсонов, Полубояринов (Нимели, 77), Тимофеев, Давыдов, Мелкадзе (Бакаев, 74).

Предупреждения: Тимофеев, 39. Качан, 56. Кутин, 57. Магаль, 72. Беляев, 83.

Удаление: Тимофеев, 90+1.

Судья: Васильев (Ижевск).

"Шинник" (Ярославль) - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:0)

Гол: Крючков, 72.

"Шинник": Яшин, Гоцук, Евсеев (Царикаев, 46), Чистяков, Ндри, Цховребов, Земсков (Ослоновский, 76), Султонов (Лаук, 69), Нетфуллин, Низамутдинов, Подоляк (Белов, 61).

"Балтика": Фролов, Концедалов, Тимошин, Каленкович, Крючков, Почивалин, Малеев, Цимбал, Шешуков (Кухарчук, 85), Абдул Гафар, Сердюк (Елисеев, 67).

Предупреждения: Крючков, 13. Евсеев, 26. Цимбал, 50.

Судья: Матюнин (Москва).

"Мордовия" (Саранск) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:1 (0:0)

Голы: Килин, 49 (0:1). Алхазов, 66 - с пенальти (1:1).

"Мордовия": Леонов, Навлетов (Кренделев, 46), Сабитов, Осипов, Иванов, Багаев, Лебедев, Игнатович, Сысуев (Алхазов, 55), Петров (Лукьянов, 82), Деобальд.

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Грицаенко, Коломыц, Насадюк, Пискунов, Гриднев (Белоногов, 90+2), Килин (Кашкавал, 85), Пономаренко, Машнев (Михалев, 71), Гордиенко (Носов, 57).

Предупреждения: Гриднев, 68. Пискунов, 76. Коломыц, 86.

Судья: Панин (Дмитров).