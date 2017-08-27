"Луч-Энергия" и "Тамбов" сыграли вничью

Матч 10-го тура ФНЛ "Луч-Энергия" – "Тамбов" завершился со счетом 0:0. Команда из Владивостока после минувшей встречи располагается на 16 месте, а "Тамбов" – на третьем.
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ФНЛ
10-й тур
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Тамбов" – 0:0
"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Соблиров, Насадюк, Болевич, Фомин, Килин (Носов, 80), Маляка, Гелоян (Мязин, 86), Бажев (Хлебородов, 69), Гордиенко.
"Тамбов": Вавилин, Гультяев, Горбатюк, Рыбин, Быстров, Трусевич (Рыжков, 46), Мурнин (Овсиенко, 90), Шевчук (Чернышов, 65), Кухарчук (Скворцов, 65), Кашчелан, Часовских.
Предупреждения: Килин, 47. Быстров, 54. Насадюк, 68. Кашчелан, 69. Рыбин, 75. Соблиров, 82.
Судья: Сухой (Люберцы).
27 августа. Владивосток. Стадион "Динамо".